Нисикори: победа на турнире в Метце – ключевая задача для меня

Японец Кей Нисикори прокомментировал свой выход в третий круг соревнований в Метце. Первый номер посева обыграл прошлогоднего чемпиона из Германии Петера Гоевчика – 7:6 (7:4), 6:3.



«У меня были проблемы с его мощными ударами, поэтому в определённых моментах пришлось играть в защитный теннис. В целом матч получился очень тяжёлым, хоть во второй партии я и начал играть значительно лучше. Победа на турнире является для меня ключевой целью – она повысит мою уверенность», – цитирует Нисикори Japan Times.



Следующим соперником Нисикори станет победитель пары Уго Умбер (Франция) – Николоз Басилашвили (Грузия, 5).

Финальный матч турнира в Метце, также именуемого Open de Moselle, состоится 23 сентября.