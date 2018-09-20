Сизикова проиграла на старте турнира в Сеуле в парном разряде

Российская теннисистка Яна Сизикова и австралийка Присцилла Хон не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Сеуле (Южная Корея) в парном разряде. На старте соревнований они проиграли представительницам Южной Кореи Чой Чжи Хи и Хан На Лэ, получившим «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 3:6, 7:6 (7:2), [4:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты.

Яна и Присцилла совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Сеуле Чой Чжи Хи и Хан На Лэ поспорят со словенкой Далилой Якупович и представительницей Хорватии Дарией Юрак, посеянными под вторым номером.

Турнир в Сеуле завершится 23 сентября.