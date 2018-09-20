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Албот обыграл Фучовича и вышел в третий раунд турнира в Метце

Албот обыграл Фучовича и вышел в третий раунд турнира в Метце
Теннис / ATP

Теннисист из Молдавии Раду Албот вышел в третий раунд соревнований в Метце, одержав уверенную победу над представителем Венгрии Мартоном Фучовичем – 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут минут. На счету победителя 2 подачи навылет и 4 реализованных брейк-пойнта из 7 имевшихся. Двойных ошибок Албот не допустил. Его соперник отметился 1 эйсом, 3 двойными ошибками и 1 реализованным брейк-пойнтом из 3 имевшихся.

Следующим соперником Албота станет победитель пары Ричардас Беранкис (Литва) – Стефанос Циципас (Греция, 2)

Действующим победителем соревнований категории ATP 250, также именуемых Open de Moselle, является теннисист из Германии Петер Гоёвчик. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее француза Бенуа Пэра.

20 сентября 2018 года, четверг. 13:00 МСК
Метц. 2-й круг
Матч окончен
Мартон Фучович
Мартон Фучович
43
Венгрия
3:6
2:6
 
Раду Албот
Раду Албот
107
Молдавия
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