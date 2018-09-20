Албот обыграл Фучовича и вышел в третий раунд турнира в Метце

Теннисист из Молдавии Раду Албот вышел в третий раунд соревнований в Метце, одержав уверенную победу над представителем Венгрии Мартоном Фучовичем – 6:3, 6:2.



Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут минут. На счету победителя 2 подачи навылет и 4 реализованных брейк-пойнта из 7 имевшихся. Двойных ошибок Албот не допустил. Его соперник отметился 1 эйсом, 3 двойными ошибками и 1 реализованным брейк-пойнтом из 3 имевшихся.



Следующим соперником Албота станет победитель пары Ричардас Беранкис (Литва) – Стефанос Циципас (Греция, 2)



Действующим победителем соревнований категории ATP 250, также именуемых Open de Moselle, является теннисист из Германии Петер Гоёвчик. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее француза Бенуа Пэра.