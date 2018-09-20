Тим вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Австрийский теннисист Доминик Тим успешно преодолел второй раунд турнира в Санкт-Петербурге. Тим, посеянный на турнире под первым номером, в двух сетах обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа – 7:6 (6:4), 6:4.

Матч продлился 1 час 34 минуты. 8-я ракетка мира Тим 10 раз подавал навылет, реализовал 2 брейк-пойнта и допустил 5 двойных ошибок. Его соперник, занимающий 50-е место в рейтинге ATP, выполнил 5 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт. До этого соперники встречались три раза. Тим побеждал дважды, один из матчей завершился победой Штруффа.

Соперником Тима по четвертьфиналу станет россиянин Даниил Медведев, который ранее обыграл казахстанца Михаила Кукушкина (6:3, 6:4). Этот матч состоится 21 сентября. Начало – в 18:30.

Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге превышает $ 1 млн.