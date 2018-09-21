Пелья: не понимаю, почему люди защищают Серену Уильямс – правила равны для всех

Аргентинец Гидо Пелья прокомментировал инцидент, произошедший в финале женской турнирной сетки Открытого чемпионата США.



«Я не понимаю, почему люди защищают Серену Уильямс в ситуации, которая произошла в финале Открытого чемпионата США. Единственное, что сделал судья, это применил правила, которые равны для всех.



Я не знаю Уильямс, поэтому не буду описывать её как человека, но когда я слушаю её, мне тяжело вынести из этого что-то положительное. Никто не шёл против неё – таковы правила. Тренер подсказывал ей из бокса, она сломала ракетку и спорила с судьёй. Мы смотрели матч и не могли поверить в происходящее. Она сказала: «У меня есть дочь — я не могу обманывать».



Запрет тренерских подсказок я считаю одним из худших правил в теннисе, однако это нисколько не оправдывает поведение Серены», – заявил Пелья в интервью La Nacion.

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