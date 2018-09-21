Обворожительный чирлидинг и удивление Джумхура — в фотообзоре Spb Open

21 сентября в Санкт-Петербурге на корте «Сибур-Арены» состоялись матчи турнира St. Petersburg Open. 26-я ракетка мира испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут вышел в полуфинал турнира, обыграв итальянца Марко Чеккинато со счётом 7:6 (7:0), 6:3. В другой встрече словацкий теннисист Мартин Клижан также вышел в 1/2 финала соревнований. 65-я ракетка мира добыл волевую победу над канадцем Денисом Шаповаловым – 3:6, 7:5, 6:3. Кроме того, швейцарский теннисист Стэн Вавринка одержал победу над боснийцем Дамиром Джумхуром (6:3, 6:4). Наконец, российский спортсмен Даниил Медведев уступил представителю Австрии Доминику Тиму со счётом 2:6, 6:3, 6:7.



Фоторепортаж с турнира St. Petersburg Open подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Александром Сафоновым.