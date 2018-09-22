Нисикори: Басилашвили играл лучше, но победа досталась мне

Японец Кей Нисикори прокомментировал выход в полуфинал соревнований в Метце. В матче 1/4 финала первый номер посева обыграл грузинского теннисиста Николоза Басилашвили – 6:3, 4:6, 6:4.



«Сегодняшний матч получился очень и очень тяжёлым. К счастью, я боролся до конца и счастлив, что вышел в полуфинал. Я сыграл практически идеально в первом сете и сделал ранний брейк во втором, но Николоз сумел вернуться в игру. После обратного брейка он играл лучше меня.



Было очень тяжело, особенно когда он повёл 3:1 в решающей партии. Мне пришлось полностью перестроить свою игру, и, к счастью, итоговая победа досталась мне», – цитирует Нисикори официальный сайт ATP.



За выход в финал соревнований Кей поспорит с представителем Германии Матиасом Бахингером.