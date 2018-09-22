Федерер: никогда не отменял тренировку из-за отсутствия желания

Швейцарец Роджер Федерер рассказал об отношении к тренировочному процессу.



«Могу проснуться уставшим, но через 10 минут это проходит. Никогда не было, чтобы я заказывал тренировку, особенно в межсезонье, а потом говорил: «Знаешь, сегодня мне совсем не хочется тренироваться».

Если мне не хочется тренироваться, значит, я делаю перерыв после физических нагрузок. Это вопрос умного подхода, но я всегда верен плану, намеченному накануне. Я не из тех ребят, кто просыпается и говорит: «Ну, что у нас сегодня?». В моём случае всё решено заранее», – цитирует 37-летнего теннисиста Tennis World USA.

37-летний Федерер – победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и олимпийский чемпион Пекина-2008. В его активе 98 выигранных турниров и рекорд по непрерывному пребыванию на первой строчке рейтинга ATP (237 недель).

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