Южный и Донской в матче легенд в Санкт-Петербурге сыграют против Майоли и Хааса

В воскресенье, 23 сентября, в заключительный день St. Petersburg Open, на центральном корте пройдёт матч легенд тенниса.
Завершивший карьеру Михаил Южный в паре с Евгением Донским сыграет против чемпионки «Ролан Гаррос»-1997 Ивы Майоли и экс-второй ракетки мира серебряного призёра Олимпийских игр в Сиднее Томми Хааса, посетившего Санкт-Петербург впервые с 2001 года, когда он приезжал в город на Неве в качестве игрока.
Матч легенд начнётся сразу после стартующего в 10:00 по московскому времени финала турнира Pro-Am, в котором Южный и Донской будут по разные стороны сетки: Михаил будет играть в паре с Александром Медведевым, а Евгений – с Еленой Бурмистровой, информирует пресс-служба St. Petersburg Open.
Ушёл из тенниса красиво. Михаил Южный завершил карьеру
Показав отличный теннис, двукратный обладатель Кубка Дэвиса попрощался с болельщиками в Санкт-Петербурге.