Ушёл из тенниса красиво. Михаил Южный завершил карьеру

Михаил Южный. Теннисист, который проснулся знаменитым после успеха в 5-м матче в рамках финала Кубка Дэвиса Франция – Россия в декабре 2002 года, отыграл с тех пор ещё 16 лет на высоком стабильном уровне, добился немало замечательных побед и завершил свою блестящую карьеру, проиграв во втором круге St.Petersburg Open-2018 испанцу Роберто Баутиста-Агуту в трёх упорных сетах. Михаил остановился на отметке 499 побед за карьеру, но ни о чём не жалеет, свидетельствует корреспондент «Чемпионата» из Санкт-Петербурга.

— Михаил, довольны ли вы уровнем сегодняшней игры?

— Я доволен уровнем игры, был хороший теннис. Да, я мог победить. И первый сет мог выиграть – не сложилось чуть-чуть. Второй сет отыграл более ровно. В третьем – он сыграл ровно, у меня были небольшие шансы – на счёте 3:3 и 15:40 на его подаче. Но на самом деле в третьем сете он был более свежим, мне кажется, и всё-таки владел преимуществом.

— Может быть вы передумаете уходить и вернётесь через год, как Ллейтон Хьюитт, который до сих пор играет.

— Нет. Я не планирую возвращаться, если честно. Наоборот считаю, что раз принял решение уходить, то надо уходить и не оглядываться назад.



— Не обидно ли, что вы остановились на 499 победах? Не хватило всего одной до ровного счёта.

— Ну, 499, 500 или 501 – это всего лишь статистические данные, и я могу ещё много чего найти, что можно улучшить. А не только это. А вообще, наверное, 499 будут чаще вспоминать, чем 500.

— Испытали ли вы какие-то особые ощущения на корте?

— Чуть-чуть необычно было такое после поражения, если только оно не в финале. Ты проиграл, взял сумку и пошёл в раздевалку. А тут задержался на корте. Очень приятно было посмотреть видео на кубе, баннеры. Спасибо организаторам и публике, за такую поддержку, за такой приём. После матча тяжело это хорошенько воспринять, всё-таки ты ещё мыслями находишься в матче и первые минуты, как матч закончился, очень тяжело сразу перейти в другое состояние. Было приятно, и грусть небольшая присутствовала, но не глобальная.

— Как вы думаете, для вашего тренера и вашей жены что означает завершение вашей карьеры?

— Все говорят, что играть легче, чем смотреть и болеть. Это действительно так, потому что ты, когда играешь, то постоянно в движении, а не сидишь и смотришь. Наверное, и заканчивать тоже мне легче, потому что я чувствую по себе, принял сам решение и понимаю, почему я ухожу и для чего. Для Бориса Львовича этот момент тяжелее, чем для меня, потому что тот союз, который у нас с ним был, очень тяжело повторить. Я имею в виду «учитель – игрок». Это должны быть с детства все переживания, от А до Я. Что касается Юли, то, когда идёт матч, понятно, что это всегда нервы и переживания, но всё-таки мы понимаем, что это не может продолжаться вечно, и даже всё самое-самое хорошее всегда рано или поздно заканчивается.

Южный завершает карьеру игрока. Как прошла жеребьёвка St. Petersburg Open Южный хочет отсрочить проводы, Вавринка рад, что набирает от матча к матчу. Турнир в городе на Неве вот-вот начнётся.

— Кажется, что на этом турнире вы много играли на публику. Много было ярких ударов, комбинаций. У вас была такая цель?

— Конечно, всё равно задача – показать результат. Что касается игры на публику, то я вообще последнее время стал более расслабленно играть. Это не пижонство, просто когда играешь чуть-чуть расслабленно, то иногда и получаются такие мячи. Не доставал мяч – сыграл между ногами один раз, потом другой. Действовал по ситуации. Но повторюсь – это уже финальный аккорд.

— Кому пришла идея выступить на корте со стихами после первого матча и кто их автор?

— На самом деле, идея моя, никто об этом не знал. Автор стихов перед вами (смеётся). Я начал баловаться стихами. Вообще писать я начал давно, но писал, а потом сразу же стирал. А вот в прошлом году на челленджерах в Азии начал писать и сохранять.



— Мы знаем, что у вас есть идея написать книгу, может, это будет сборник стихов?

— Идея книги есть, но не в форме стихов. Это, как я надеюсь, будет моя автобиография, но можно какие-то стихи, наверное, в неё добавить. Об этом рано ещё говорить.

— Это стихотворение было приготовлено только на случай победы? Или даже если бы матч проиграли, всё равно бы его зачитали?

— На самом деле, это было спонтанно. Я не думал, что выиграю и только тогда прочитаю этот стих. Это была не самоцель. Это был, можно сказать, такой порыв.



— Наверняка вы любите читать стихи, кто ваш любимый поэт?

— Читаю. А мой любимый поэт на протяжении всей жизни – Михаил Танич. Мне посчастливилось быть с ним знакомым. Его стихи мне очень понятны, наверное, я прочитал все его стихи.



— Вы сами это отметили, и со стороны было видно, что вам действительно физически тяжело было в третьем сете. С чем это связано? И второй вопрос: вы принесли России первый Кубок Дэвиса. Способна ли нынешняя мужская сборная повторить достижения вашего поколения? И если ответ положительный, то на каких теннисистов вы рассчитываете?

— Последнее время не так много было игровой практики, не было этого игрового ритма, чтобы выдерживать матчи. В августе я сыграл два-три матча. Один матч на US Open — и тот не доиграл. Потом две недели паузы, а здесь два матча подряд. Нет этого игрового ритма, поэтому все эти очки, сеты, матчи даются тяжелее, чем обычно. Что касается Кубка Дэвиса, я сделаю поправку: всё-таки первый Кубок Дэвиса принёс не один я, а вся команда. У нас были очень сильные лидеры. Это Марат Сафин и Женя Кафельников, которые зарабатывали львиную долю очков в копилку сборной. А теперь — что вы подразумеваете под Кубком Дэвиса, когда мы не знаем, что с этим самым кубком будет в ближайшее время? (смеётся). А вообще сейчас у нас очень хорошая, слаженная национальная команда — и ребята будут из года в год только прогрессировать. Таким составом, какой есть у нас, при прочих равных и при определённых условиях, которые должны быть выполнены, мы можем много достичь. Не всё зависит только от ребят. Я думаю, у нас хорошие шансы, чтобы показывать хорошие результаты. Трудно сказать, хватит ли этого для победы в Кубке Дэвиса, потому что пока я толком не понимаю, какой это будет формат.

— За игрой каких игроков вам в дальнейшем было бы приятно наблюдать?

— Молодые игроки, которые сейчас появились на мировой арене, они по-своему уникальны. Например, Зверев, Циципас, Шаповалов, наши ребята – Медведев, Хачанов, Рублёв. Все эти ребята уникальны. Зверев показывает уже очень хорошие результаты. Но мне на самом деле импонирует игра Шаповалова. Она кардинально отличается от игры всех ребят, которых я перечислил. Они играют в однотипный теннис – кто-то лучше подаёт, кто-то чище играет. А вот у Шаповалова игра интереснее. Помимо того, что он левша — а это тоже имеет свой эффект — за ним просто занимательно наблюдать.



— Как скоро вам захочется включить телевизор и посмотреть теннисный матч от начала до конца?

— Я и сейчас с удовольствием посмотрю. Если будет интересный теннисный матч, и он не будет длится пять часов, почему бы и нет? Я не устал от тенниса. Я ухожу не потому, что хочу повесить ракетку на гвоздь, как говорится. Нет, повторюсь, я от тенниса не устал — буду смотреть, и буду следить.



— Вы неоднократно говорили, что вам приятно играть в Петербурге. На какой площадке было наиболее комфортной, в СКК или на «Сибур-Арене»?

— Менялся я, менялся турнир, я начинал в СКК, мне было 18-20 лет, помню всё, что там происходило. Я вспоминаю 2002-й год – финал, 2004-й год – финал. Это были полные трибуны в родных стенах. И в последующие годы, всё время, когда я играл, а матчи у меня были в основном вечером, народ собирался и была фантастическая атмосфера… Да, повзрослев и поездив по туру больше, увидев больше теннисных стадионов, могу сказать, что, конечно, «Сибур-Арена» лучше подходит для тенниса, она по-настоящему спортивная, здесь зрители находятся ближе к корту, лучше ощущается их поддержка. Но и там, и там мне было очень комфортно. Меня всегда потрясающе здесь принимали, грех жаловаться. На любом стадионе в Санкт-Петербурге я чувствовал себя как дома, очень комфортно.

Роберто Баутиста-Агут (Испания), обыгравший Южного в его последнем матче:



— Михаил – прекрасный игрок. Я помню, как мы с ним тренировались на турнире ATP-500 в Валенсии. Он всегда всё отдаёт на корте, вы сами всё видели. Он отдал все силы в борьбе в сегодняшнем матче, мне было приятно с ним играть. Конечно, я с удовольствием пожелаю ему успехов во всех его будущих начинаниях, и я с таким же удовольствием буду видеться и с ним, и с его тренером Борисом Собкиным, с которым у меня отличный отношения. Желаю обоим всего самого наилучшего.

Доминик Тим, первая ракетка St.Petersburg Open-2018:

— Он один из тех, за кем я следил в юности по телевизору. Потом, когда я уже стал играть в теннис, встречался с ним в туре. Мы играли в этом году с ним матч в Галле, так что я прошёл все стадии знакомства с Михаилом Южным – от телевизора до личной встречи. Он действительно один из лучших российских игроков. 499 побед – это же невероятно. Сами подумайте. Желаю ему просто всего самого наилучшего. Надеюсь, он станет тренером, и мы с ним встретимся ещё не раз.

Борис Собкин, тренер Михаила Южного на протяжении 25,5 лет:



— Какое чувство сейчас испытываете?

— Грусть. Умом понимаешь, что жизнь продолжается, надо двигаться вперёд. Из прошлого надо взять всё хорошее. Если постоянно будет оглядываться назад – это плохо. Надо двигаться вперёд. Дальше будет что-то новое, я надеюсь, и у Миши, и у меня, и у нас с Мишей. Мы не разбегаемся, мы дальше будем идти бок о бок. Ни его, ни меня будущее в данный момент не очень беспокоит. Просто такой трогательный момент. Любые переходные процессы, а я это знаю из техники, они бывают обременительны и разрушительны для системы. Сейчас наша задача сделать, чтобы они не были разрушительными. Просто немножко грустный момент. Надо его пройти и двигаться дальше.

«Я хочу, чтобы ты был генералом». Борис Собкин о Михаиле Южном Душа, болтающаяся кисть, стабильность и системность, «уайлд-кард», взаимность, теннисное самоубийство и многое другое в откровениях тренера.

— Как ушёл Миша из тенниса?

— Я считаю, что красиво. Сегодняшний матч, на самом деле, особенно первый и второй сет, да и третий тоже – для молодых, если они хотят хорошо играть в теннис, интересно играть – это как учебник. Он сегодня продемонстрировал практически всё, что умеет. Эти два матча в Питере, на самом деле были два лучших его матча в году, мы сейчас сошлись с ним во мнении в раздевалке. И эти матчи были у него как в лучшие годы. Понятно, что немножко всё помедленнее, с чуть большим количеством брака, но в целом он всё продемонстрировал – и атаку, и защиту, и смену ритма, и рваный теннис. Многое из того, что он делал и за счёт чего держался все эти 20 лет в профессиональном теннисе, он продемонстрировал в сжатом виде в этих двух матчах. Поэтому если молодые хотят учиться играть в теннис, а не просто сильно перебивать мяч на ту сторону, то им есть что посмотреть в этих матчах, которые он здесь сыграл.



— Как Михаил Южный смог мобилизоваться на этот финишный спурт?

— Дело в том, что в Питере у него всегда была какая-то дополнительная энергетика. Я не знаю даже, чем это объяснить. Он всегда здесь играл хорошо. Эта атмосфера, отношение организаторов – всё создало в нём такой импульс, на котором он сумел отыграть на очень хорошем уровне два матча, пускай один из них и проиграл. Этого заряда хватило на два хороших матча. Считаю, это очень хорошо, что он закончил именно на таком качестве игры. Чтобы люди, которые посмотрят его матчи, подумали: «Ё-моё, парень в 36 лет так прилично играет». Считаю, это самый главный итог.