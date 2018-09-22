Тим в Санкт-Петербурге мечтает выиграть первый титул в зале

Австриец Доминик Тим (1) остался доволен игрой в полуфинальном матче St. Petersburg Open, где он в двух сетах победил испанца Роберто Баутисту-Агута (5) со счётом 6:4, 6:3.

«Мне кажется, я действительно хорошо подавал сегодня, особенно на брейк-пойнтах. Финал – это всегда здорово, но также всегда есть что проигрывать в финале. Хорошо бы было выиграть первый титул в зале. Буду очень стараться, надеюсь, получится», — передаёт слова Тима корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

За главный трофей Тим поборется со словаком Мартином Клижаном. Финал соревнований в Санкт-Петербурге состоится 23 сентября, начало — в 16:30 мск. Действующим победителем турнира является босниец Дамир Джумхур.