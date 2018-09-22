Тим сыграет с Клижаном в финале St. Petersburg Open

Австриец Доминик Тим, посеянный на турнире в Санкт-Петербурге под первым номером, стал вторым финалистом соревнований, обыграв в полуфинальном матче представителя Испании Роберто Баутисту-Агута (5) — 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Тим сделал 15 эйсов, допустил 1 ошибку на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. На счету его соперника 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За главный трофей Тим поборется со словаком Мартином Клижаном, который в 1/2 финала одержал волевую победу над швейцарцем Стэном Вавринкой — 4:6, 6:3, 7:5.

Действующим победителем St. Petersburg Open является Дамир Джумхур. В финальном матче прошлогоднего розыгрыша соревнований он обыграл итальянца Фабио Фоньини – 3:6, 6:4, 6:2.

Клижан добыл волевую победу над Вавринкой и вышел в финал St. Petersburg Open