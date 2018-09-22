Стал известен первый соперник Донского на турнире в Чэнду

Прошла жеребьёвка основной сетки турнира в Чэнду (Китай), который состоится с 24 по 30 сентября.

Первым номером посева стал итальянец Фабио Фоньини. Он вступит в борьбу со второго круга, где ему может достаться в соперники либо немец Миша Зверев, либо кто-то из победителей квалификации. Вторая ракетка соревнований кореец Чхун Хён на старте турнира встретится с китайцами Ву Жибином или Цзе Чжаном.

Из российских теннисистов в основной сетке турнира оказался Евгений Донской. Первый поединок он проведёт с австралийцем Мэттью Эбденом.

Ранее стало известно, что испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста принял решение отказаться от выступлений в Чэнду. Причиной стало повреждение. Его место займёт представитель Канады Вашек Поспишил.