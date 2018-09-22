Карреньо-Буста не сыграет в Чэнду

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста принял решение отказаться от выступления на турнире в Чэнду. Причиной этого стало повреждение Место Пабло в основной сетке займёт представитель Канады Вашек Поспишил.



Ранее испанец лишь раз играл на китайском турнире – в 2016 году он уступил киприоту Маркосу Багдатису в первом раунде.



Свой последний матч 27-летний Карреньо-Буста провёл в полуфинале Кубка Дэвиса, уступив французу Бенуа Пэру. Следующим турниром в расписании Пабло числится турнир категории ATP 500 в Пекине.

В данный момент Карреньо-Буста занимает 21-ю строчку в мировом рейтинге ATP.

Ранее стало известно о том, что двукратный олимпийский чемпион из Великобритании Энди Маррей досрочно завершит сезон после турниров в Шэньжэне и Пекине.