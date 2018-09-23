Клижан: извините, что я до сих пор не пробился в топ-10 и топ-20 рейтинга ATP

Словацкий теннисист Мартин Клижан сказал, что подготовка к финальному матчу St. Petersburg Open с австрийцем Домиником Тимом проходит обычным образом. Поединок начнётся 23 сентября в 16:30 мск.



«Что мешает подняться повыше в рейтинге ATP? Извините, что я до сих пор не пробился в топ-10 и топ-20. Но я был в топ-30 – ведь я был 24-й ракеткой мира. Стараюсь выступать как можно лучше, делать своё дело. На протяжении пяти лет я почти каждый год был травмирован. Проблемы со здоровьем мне мешали. С января я смог избежать травм и сыграл подряд несколько турниров.



Готовлюсь ли к финалам как-то особенно? Я не суеверный, каких-то особых ритуалов у меня нет. Стараюсь просто хорошо готовиться к каждому матчу», — передаёт слова Клижана корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.