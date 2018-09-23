Победы Федерера и А. Зверева, неудача Джоковича – в обзоре матчей Кубка Лэйвера

В Чикаго (США) завершился второй игровой день выставочного турнира Кубок Лэйвера, по итогам которого сборная Европы выигрывает у команды мира со счётом 7-5.
Немецкий теннисист Александр Зверев в упорной борьбе обыграл американца Джона Иснера со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 10:7.
Швейцарец Роджер Федерер закрепил преимущество команды Европы уверенной победой над австралийцем Ником Кирьосом – 6:3, 6:2.
Представитель Сербии Новак Джокович уступил Кевину Андерсону из ЮАР — 6:7 (5:7), 7:5, 6:10.
В заключительном матче второго игрового дня американец Джек Сок и Кирьос в паре взяли верх над Давидом Гоффеном (Бельгия) и Григором Димитровым (Болгария) — 6:3, 6:4.
Кубок Лэйвера завершится в воскресенье, 23 сентября.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Сок и Кирьос взяли верх над Димитровым и Гоффеном в парном матче Кубка Лэйвера