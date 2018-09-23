Тим: я трижды проигрывал Клижану. Надеюсь, на St. Petersburg Open всё изменится

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился ожиданиями от финального матча на турнире в Санкт-Петербурге со словаком Мартином Клижаном. Поединок начнётся 23 сентября в 16:30 мск.

«Я уже трижды проигрывал Мартину, и у нас каждый раз были затяжные, равные матчи. Надеюсь, в воскресенье всё повернется в мою сторону. Знаю его прекрасную статистику, знаю, что в Петербурге он ещё не проигрывал и что выигрывал все свои финалы ATP. Но посмотрим, как будет.



Я всегда чувствую публику, и гораздо приятнее играть, когда стадион переполнен, нежели когда пустой. Надеюсь, в финале народу на трибунах будет ещё больше.



Было непросто вернуться после матча Кубка Дэвиса, приспособиться к покрытию и условиям игры в зале. Но я доволен всеми проведёнными встречами и что от матча к матчу повышаю свой уровень», — передаёт слова Тима корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Тим в Санкт-Петербурге мечтает выиграть первый титул в зале