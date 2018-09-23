Берреттини: я хорошо подаю, Фоньини – отлично двигается и принимает

Итальянский теннисист Маттео Берреттини поделился эмоциями после выигрыша парного турнира в Санкт-Петербурге. Берреттини вместе со своим соотечественником Фабио Фоньини обыграл дуэт Роман Йебавы (Чехия) / Матве Мидделкоп (Нидерланды) со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

«Сильные стороны нашего дуэта? Это сложный вопрос. Мне кажется, что Фоньини очень хорошо передвигается по корту, а также отлично действует у сетки, хорошо принимает. Я хорошо подаю. В этом и есть наше оружие.

Ещё в августе я спросил у Фабио, не хочет ли он сыграть со мной в Петербурге пару, когда посмотрел состав участников в одиночке и увидел там его имя», — передаёт слова Берреттини из Санкт-Петербурга корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.