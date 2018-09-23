Клижан: в целом доволен своей игрой, но обидно уступать в финале

Словацкий теннисист Мартин Клижан поделился эмоциями после поражения в финале турнира в Санкт-Петербурге от австрийца Доминика Тима (6:3, 6:1).

«Разочарован ли я? Конечно, я уступил, но остался доволен тем, как играл. Я впервые сыграл на «харде» после сезона на грунте. У меня было совсем мало времени, чтобы подготовиться. На подготовку потратил лишь несколько дней.

Я бы не хотел говорить, что на моей игре сказалась травма. Лучше говорить об отличной игре Доминика Тима. Ранее я выиграл все шесть финалов, в которых участвовал. И мне задавали вопрос, как это удаётся. Что ж, теперь я проиграл впервые.

Но главное, что я успешно провёл эту неделю и остался доволен собой. Я бы хотел здесь вновь сыграть в следующем году. Турнир в Санкт-Петербурге – один из лучших в мире.

Здорово, что мне удалось обыграть многих сильных теннисистов», — передаёт слова Клижана корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.