Т. Надаль: Рафа планирует вернуться к турниру в Париже

Бывший тренер и дядя испанского теннисиста Рафаэля Надаля Тони Надаль рассказал о планах своего племянника. Рафа был вынужден сняться с US Open по ходу полуфинального матча турнира против аргентинца Хуана-Мартина дель Потро. После двух сыгранных сетов, которые выиграл дель Потро, Надаль отказался от продолжения борьбы из-за болей в колене.

«Во время нашей последней беседы Рафа сказал мне, что планирует вернуться к турниру в Париже. Он не будет играть в Азии, так как не готов соревноваться. Нет смысла форсировать возвращение на корт.

Рафа прекрасно знает, что если он будет торопиться, то станет лишь хуже. В 32 года нужно поступать именно так, как он и делает, — заботиться о здоровье и не торопиться», — цитирует Т. Надаля Tennis World USA.

Ранее сообщалось, что Надаль пропустит турниры в Пекине и Шанхае.