Федерер: надел майку Джордана не для того, чтобы объявить об окончании карьеры

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, сыгравший в матче Кубка Лэйвера в майке легендарного баскетболиста Майкла Джордана, опроверг слухи об уходе из спорта. Ранее пользователи решили, что Федерер мог надеть майку бывшего баскетболиста, чтобы объявить об уходе.

«Да, я просто надел майку, не было плана говорить об окончании карьеры или намекать на это. Для меня большая честь сыграть здесь, в Чикаго, где колоссального успеха добился Джордан. Он – один из моих кумиров, человек, который вдохновлял меня. Испытываю большое волнение, играя в Чикаго», — цитирует Федерера Daily Express.

Выставочный турнир Кубок Лэйвера проходит с 21 по 23 сентября в Чикаго (США). В состав сборных вошли ведущие игроки мира, включая Новака Джоковича, Александра Зверева, Кевина Андерсона, Джона Иснера и многих других.