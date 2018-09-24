Кар. Плишкова: я знала, что Осака мощнее меня

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала победу на турнире в Токио. В финальном матче она взяла верх над японкой Наоми Осакой со счётом 6:4, 6:4.

«У меня не было цели задавить соперницу мощью, потому что я знала, что она мощнее меня. Я хотела сохранять терпение, ожидать свои шансы и пытаться атаковать. Также мне было важно отлично подавать, менять темп игры и чаще направлять мяч сопернице под бэкхенд», — приводит слова Плишковой официальный сайт тура.

Осака, в свою очередь, призналась, что ощущала усталость на корте и в некоторых компонентах игры действовала не лучшим образом.

Для чешской спортсменки это 11-й титул в карьере, второй в текущем сезоне и первый на харде с февраля 2017 года.