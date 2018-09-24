Азаренко снялась с турнира в Ухане из-за вирусного заболевания

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко приняла решение сняться с турнира в Ухане из-за вирусного заболевания. На минувшей неделе бывшая первая ракетка мира снялась по ходу первого сета матча с итальянкой Камилой Джорджи в четвертьфинале турнира в Токио из-за проблем с желудком.

«Я очень расстроена из-за того, что не смогу прилететь в Ухань, однако я не успела восстановиться и подготовиться к столь сильному по составу турниру. Мне всегда нравилось выступать в Ухане. С нетерпением жду возможности вернуться туда в 2019 году», — приводит слова Азаренко официальный сайт тура.

Из-за проблем со здоровьем с турнира в Ухане также снялись японка Наоми Осака и представительница Словакии Магдалена Рыбарикова.