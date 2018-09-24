Бахингер: если бы мне сказали, что я дойду до финала в Метце, я бы не поверил

Немецкий теннисист Маттиас Бахингер прокомментировал поражение от француза Жиля Симона в финале турнира в Метце (Франция) со счётом 6:7 (2:7), 1:6.

«В финале я ощущал усталость. Конечно, я немного расстроен тем, что не сумел реализовать возможности, которые у меня были в первом сете. Но нужно сохранять позитивный настрой, ведь эта неделя получилась невероятной для меня. Если бы мне перед стартом в квалификации сказали, что я дойду до финала, я бы не поверил», — приводит сова Бахингера официальный сайт тура.

Симон выиграл этот турнир уже в третий раз в своей карьере. Ранее он становился победителем соревнований в 2010 и 2013 годах. В новом рейтинге ATP от 24 сентября Жиль Симон располагается на 29-й позиции, Маттиас Бахингер — на 135-й.