Сок: в следующем году очень хотим выиграть Кубок Лэйвера

Американский теннисист Джек Сок после поражения сборной Мира в рамках выставочного турнира Кубок Лэйвера от сборной Европы (8:13) выразил надежду, что в следующем году его команде удастся победить. Сок выступал на турнире за сборную Мира.

«Мы все сблизились за эту неделю, стали настоящей командой. Надеюсь, что многие смогут принять участие в турнире и в следующем году. Тогда мы сможем продолжить начатое.

Сейчас мы все понимаем, что такое Кубок Лэйвера. Думаю, мы мотивированы, очень хотим выиграть Кубок Лэйвера», — цитирует Сока пресс-служба турнира.

В состав сборной Мира на турнире входили Кевин Андерсон (ЮАР), Диего Шварцман (Аргентина), Ник Кирьос (Австралия), Фрэнсис Тиафо, Джон Иснер и Джек Сок (все – США).