Кар. Плишкова: матч с Осакой был лучшим в моей жизни в плане подачи

Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась впечатлениями от победы на турнире в Токио. В финальном матче она взяла верх над японкой Наоми Осакой со счётом 6:4, 6:4.

«На турнире в Токио я была уверена в себе, потому что матчи проходили в зале. Мне нравятся такие условия. В Штутгарте мы также играли в зале. Для меня это идеальный вариант. Я наслаждалась игрой, это было самое важное.



Обычно я не жду азиатских турниров, но сейчас, в связи с тем, что я сражаюсь за попадание на Итоговый чемпионат, я сказала себе, что постараюсь насладиться этой частью сезона. Это последнее большое путешествие в году, и я хочу отдать все силы, чтобы получить шанс сыграть в Сингапуре.

Матч с Осакой был лучшим в моей жизни в плане подачи. Я попадала с процентом более 80. Думаю, такого со мной раньше не случалось. Может и было, но лишь в одном сете, не в матче, и не в финале со столь сильной соперницей. Но, как я говорила раньше, если я попадаю с высоким процентом, если выполняю много эйсов, то у меня большие шансы на победу.



Я рада вновь работать с Ренне Стаббс. Она очень позитивный человек. Это то, что мне нужно. Иногда ты можешь выигрывать матчи только благодаря тому, что счастлива на корте. У всех бывают дни, когда не хочется идти на тренировку, но гораздо легче, если ты получаешь удовольствие от тенниса. Со мной сейчас происходит именно это", — цитирует Плишкову WTA Insider.

Плишкова в 2018 году также стала победительницей турнира в Штутгарте.