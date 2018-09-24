Сизикова и Каня с победы стартовали на турнире в Ташкенте в парном разряде

Российская теннисистка Яна Сизикова и представительница Польши Паула Каня вышли в четвертьфинал турнира в Ташкенте (Узбекистан) в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях обыграли чешек Барбору Штефкову и Ренату Ворачову со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 58 минут.

Сизикова и Каня совершили 1 двойную ошибку и реализовали 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в столице Узбекистана Сизикова и Каня поспорят с победительницами матча Ирина Бегу (Румыния)/Иоана-Ралука Олару (Румыния, 1) — Анна Блинкова (Россия)/Фанни Штолляр (Венгрия).

Ранее в четвертьфинал вышли россиянки Маргарита Гаспарян и Анастасия Потапова.



Турнир в Ташкенте завершится 29 сентября.