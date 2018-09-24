Маррей разбил памятную тарелку во время фотосессии в Китае

Британец Энди Маррей во время фотосессии перед стартом турнира в Шэньчжэне (Китай) случайно выронил из открытого футляра памятную тарелку, которую организаторы вручили ему за популяризацию тенниса в стране.

В последний раз 31-летний спортсмен выступал на соревнованиях в Шэньчжэне в 2014 году. В этом сезоне в первом круге уроженцу Глазго достался в соперники китаец Чжан Чжичжэнь. Победитель этого противостояния затем сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном.

Экс-первая ракетка мира никак не может набрать форму после травмы. В начале года Маррей перенёс операцию на бедре и пропустил большую часть сезона, включая три турнира «Большого шлема» — Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ATP.