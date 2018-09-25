Куэрри обыграл Пелью и вышел во второй раунд турнира в Чэнду

Американский теннисист Сэм Куэрри вышел во второй раунд соревнований в Чэнду благодаря уверенной победе, одержанной над представителем Аргентины Гидо Пельей – 7:6 (8:6), 6:1.



Продолжительность встречи составила 1 час и 16 минут. На счету 30-летнего Куэрри 12 подач навылет, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5 имевшихся. Его соперник отметился 5 эйсами, 3 двойными ошибками и 2 реализованными брейк-пойнтами из 3.



Следующим соперником американского теннисиста станет третья ракетка соревнований из Грузии Николоз Басилашвили.

Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. Победителем прошлогоднего розыгрыша соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин.