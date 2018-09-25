Лидер посева Бегу проиграла Козловой, Костюк уступила Рус на турнире в Ташкенте

Румынская теннисистка Ирина Бегу, посеянная на турнире в Ташкенте (Узбекистан) под первым номером, не смогла пробиться во второй круг, в двух партиях уступив украинке Катерине Козловой со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

Лидер посева 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Узбекистана Козлова поспорит с представительницей Франции Фионой Ферро.

Голландка Аранча Рус победила 16-летнюю украинку Марту Костюк со счётом 6:4, 6:3 и встретится со словенкой Далилой Якупович (8).

Турнир с призовым фондом $250 тыс. завершится 29 сентября. В 2017 году эти соревнования выиграла украинка Катерина Бондаренко.