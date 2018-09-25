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Звонарёва стартовала на турнире в Ташкенте с победы над Зиданшек

Звонарёва стартовала на турнире в Ташкенте с победы над Зиданшек
Теннис / WTA

Двукратная финалистка соревнований серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва (WC) в первом круге турнира в Ташкенте (Узбекистан) обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек, посеянную под третьим номером, со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Россиянка дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Узбекистана Звонарёва поспорит с венгеркой Фанни Штолляр, пробившейся в основную сетку через квалификацию.

Турнир с призовым фондом $250 тыс. завершится 29 сентября. В 2017 году эти соревнования выиграла украинка Катерина Бондаренко.

25 сентября 2018 года, вторник. 08:10 МСК
Ташкент. 1-й круг
Матч окончен
Вера Звонарёва
Вера Звонарёва
Россия
6:1
6:4
 
Тамара Зиданшек
Тамара Зиданшек
Словения
Звонарёва на старте турнира в Ташкенте сыграет с Зиданшек, Блинкова — с Якупович
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