Звонарёва стартовала на турнире в Ташкенте с победы над Зиданшек

Двукратная финалистка соревнований серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва (WC) в первом круге турнира в Ташкенте (Узбекистан) обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек, посеянную под третьим номером, со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Россиянка дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Узбекистана Звонарёва поспорит с венгеркой Фанни Штолляр, пробившейся в основную сетку через квалификацию.

Турнир с призовым фондом $250 тыс. завершится 29 сентября. В 2017 году эти соревнования выиграла украинка Катерина Бондаренко.