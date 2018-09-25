Бердых: задумывался о завершении карьеры

Чех Томаш Бердых прокомментировал травму бедра, из-за которой он был вынужден пропустить большую часть текущего сезона.



«Каждую неделю врачи проверяют моё бедро – даже игра в гольф может быть опасна для него. Я имел дело с большим количеством воспалений и я даже думал об окончании карьеры.



Мне нравится игра, но я хочу вернуться на корт лишь в оптимальной форме. Я не хочу, чтобы вся работа была проделана впустую», – цитирует 33-летнего теннисиста Tennis World USA.



Свой последний матч чех провёл в июне, уступив французу Жюльену Беннето в первом раунде Queens Club. Не сыграв на Уимблдоне, Томаш впервые в карьере пропустил два турнира «Большого шлема» подряд.

В данный момент Бердых располагается на 72-й строчке мирового рейтинга ATP.