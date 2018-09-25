Гёргес уступила Кенин на турнире в Ухане, ведя 4:2 в третьем сете

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под 11-м номером, не смогла выйти в третий круг, проиграв представительнице США Софье Кенин, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 3:6, 6:2, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут.

Юлия 11 раз подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков. В третьем сете немка вела 4:2, но проиграла 4 гейма подряд.

За выход в четвертьфинал соревнований в Ухане Кенин поспорит с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Турнир с призовым фондом $ 2 746 000 завершится 29 сентября. Действующей победительницей является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она в трёх партиях обыграла австралийку Эшли Барти – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.