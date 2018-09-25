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Мугуруса разгромила Голубич во втором круге турнира в Ухане

Мугуруса разгромила Голубич во втором круге турнира в Ухане
Теннис / WTA

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под 14-м номером, вышла в третий круг, разгромив представительницу Швейцарии Викторию Голубич, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность противостояния составила 57 минут.

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Ухане Мугуруса поспорит с победительницей поединка Катержина Синякова (Чехия, Q) — Каролин Гарсия (Франция, 4).

Турнир в Ухане с призовым фондом $ 2 746 000 завершится 29 сентября.

25 сентября 2018 года, вторник. 09:00 МСК
Ухань. 2-й круг
Матч окончен
Гарбинье Мугуруса
Гарбинье Мугуруса
14
Испания
6:0
6:1
 
Виктория Голубич
Виктория Голубич
Швейцария
Мугуруса победила Ван Эйтванк на турнире в Ухане, выиграв второй сет 6:0
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