Мугуруса разгромила Голубич во втором круге турнира в Ухане

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под 14-м номером, вышла в третий круг, разгромив представительницу Швейцарии Викторию Голубич, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность противостояния составила 57 минут.



Двукратная победительница турниров «Большого шлема» 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и ни одного брейка.



За выход в четвертьфинал соревнований в Ухане Мугуруса поспорит с победительницей поединка Катержина Синякова (Чехия, Q) — Каролин Гарсия (Франция, 4).



Турнир в Ухане с призовым фондом $ 2 746 000 завершится 29 сентября.

Мугуруса победила Ван Эйтванк на турнире в Ухане, выиграв второй сет 6:0