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Родина стартовала на турнире в Ташкенте с победы над Фрех

Родина стартовала на турнире в Ташкенте с победы над Фрех
Теннис / WTA

Российская теннисистка Евгения Родина, посеянная на турнире в Ташкенте (Узбекистан) под седьмым номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Польши Магдалену Фрех со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.

Евгения 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Узбекистана Родина поспорит с победительницей матча Мона Бартель (Германия) — Нигина Абдураимова (Узбекистан, WC).

Турнир с призовым фондом $250 тыс. завершится 29 сентября. В 2017 году эти соревнования выиграла украинка Катерина Бондаренко.

25 сентября 2018 года, вторник. 11:00 МСК
Ташкент. 1-й круг
Матч окончен
Евгения Родина
Евгения Родина
89
Россия
7:5
6:2
 
Магдалена Фрех
Магдалена Фрех
Польша
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