Касаткина отыграла четыре матчбола и одолела Сиюй Ван на турнире в Ухане

Российская теннисистка Дарья Касаткина, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под 13-м номером, пробилась в третий круг, одолев 232-ю ракетку мира китаянку Сиюй Ван, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (10:8). Продолжительность противостояния составила 2 часа.



Дарья 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 5 брейков. В третьем сете китаянка подавала на матч при счёте 5:3, но проиграла гейм. Дарья не реализовала подачу на матч при счёте 6:5. На тай-брейке россиянка отыграла четыре матчбола.



За выход в четвертьфинал соревнований в Ухане Касаткина поспорит с победительницей поединка Симона Халеп (Румыния, 1) — Доминика Цибулкова (Словакия).

Турнир с призовым фондом $2 746 000 завершится 29 сентября. Действующей победительницей является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она в трёх партиях обыграла австралийку Эшли Барти – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.