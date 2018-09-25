Кербер: выходя на матч, ты не думаешь, что он может закончиться так

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под третьим номером, поделилась впечатлениями от выхода в 1/8 финала. Её соперница по матчу второго круга — американка Мэдисон Кис — отказалась от продолжения борьбы при счёте 0:6, 1:4 из-за травмы колена.

«Я хорошо себя чувствовала на корте и здорово играла в первом сете. Конечно, когда ты выходишь на матч, то не думаешь, что он может завершиться так. Надеюсь, Мэдисон уже в скором времени восстановится и сможешь сыграть на следующей неделе.

В начале турнира нужно найти свой ритм. Сегодня я с первого же розыгрыша играла отлично. Также я довольна своими тренировками в последние пару дней. Каждый новый день — это новая история. Это концовка сезона и важно концентрироваться на каждом моменте. Не так важно, с кем ты играешь, главное — стремиться демонстрировать хороший теннис снова и снова", — цитирует Кербер официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований в Ухане Кербер поспорит с австралийкой Эшли Барти.

«Противостоять Эшли всегда нелегко. Она может делать на корте всё. В последние годы она здорово выступала здесь, особенно в минувшем сезоне. Думаю, матч получится интересным. Я постараюсь сыграть как можно лучше», — сказала Кербер.

Турнир с призовым фондом $2 746 000 завершится 29 сентября. Действующей победительницей является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она в трёх партиях обыграла Барти со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.