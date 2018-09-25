Соболенко: я не считаю свои победы над соперницами из топ-10

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свою победу во втором круге турнира в Ухане (Китай) над украинкой Элиной Свитолиной, посеянной под шестым номером, со счётом 6:4, 2:6, 6:1.

«Я не считаю свои победы над соперницами из топ-10. Но, конечно, такие победы являются особенными. Я очень довольна результатом.



Первый сет состоял из взлётов и падений. Рада, что смогла его выиграть. Во второй партии я немного расслабилась, и это стало ключевым моментом, так как Элина стала оказывать всё больше давления на меня. В третьем сете пути назад не было. Мне нужно было бороться за каждое очко. Постепенно я стала играть лучше.

Пока ты хорошо психологически настроена и не теряешь концентрации, у тебя есть шанс вернуться в игру. Если же начинаешь сходить с ума, шансов нет. Важно думать лишь о каждом следующем розыгрыше.



Моей целью было попасть на Итоговый чемпионат, но иногда это сводило меня с ума. Когда я думала об этом, то не попадала в корт. Мне важно сохранять спокойствие. Мне 20 лет и сейчас нужно просто просто играть в свой теннис, стремясь выступать как можно лучше", — цитирует Соболенко официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований в Ухане Соболенко поспорит с американкой Софьей Кенин.

