Жазири обыграл Багдатиса в первом круге соревнований в Чэнду

Теннисист из Туниса Малек Жазири успешно стартовал на соревнованиях в Чэнду, в трёх партиях матча первого круга обыграв представителя Кипра Маркоса Багдатиса – 7:6 (9:7), 1:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 12 минут.



Победитель встречи реализовал отметился 2 подачами навылет, 5 двойными ошибками и стопроцентной реализацией брейк-пойнтов – 2 из 2. На счету Багдатиса 12 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.



За выход в четвертьфинал соревнований Жазири поспорит с четвёртым номером посева Адрианом Маннарино из Франции.



Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин.