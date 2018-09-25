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Жазири обыграл Багдатиса в первом круге соревнований в Чэнду

Жазири обыграл Багдатиса в первом круге соревнований в Чэнду
Теннис / ATP

Теннисист из Туниса Малек Жазири успешно стартовал на соревнованиях в Чэнду, в трёх партиях матча первого круга обыграв представителя Кипра Маркоса Багдатиса – 7:6 (9:7), 1:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 12 минут.

Победитель встречи реализовал отметился 2 подачами навылет, 5 двойными ошибками и стопроцентной реализацией брейк-пойнтов – 2 из 2. На счету Багдатиса 12 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

За выход в четвертьфинал соревнований Жазири поспорит с четвёртым номером посева Адрианом Маннарино из Франции.

Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин.

25 сентября 2018 года, вторник. 14:05 МСК
Чэнду. 1-й круг
Матч окончен
Маркос Багдатис
Маркос Багдатис
92
Кипр
   7
6:7
9   
6:1
2:6
Малек Жазири
Малек Жазири
63
Тунис
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