Иснер: Кубок Лэйвера шоу? Тогда мы все феноменальные актёры

Американец Джон Иснер не считает Кубок Лэйвера выставочным турниром, на котором теннисисты выступают без серьёзной мотивации и рвения к победам.



«Приставка «выставочный» по отношению к этому турниру звучит глупо. Это слово – самое далёкое от всех возможных, которые применимы к Кубку Лэйвера.



Думаю, вы сами убедились в этом на протяжении трёх дней. Взгляните на Сашу Зверева – он упал на колени после одной из своих побед. Всё это далеко не шоу. Если это и шоу, мы просто феноменальные актёры. Я был очень разочарован, проигрывая матч», – цитирует 33-летнего американца Tennis World USA.



Во втором розыгрыше Laver Cup, проходившем в Чикаго, победила команда Европы. Джон Иснер выступал за команду Мира.

А. Зверев принёс сборной Европы победу над командой мира в Кубке Лэйвера