Барти: играть с Кербер всегда непросто, она одна из лучших теннисисток мира

Австралийка Эшли Барти поделилась впечатлениями от победы над немкой Анжеликой Кербер в третьем круге турнира в Ухане (Китай) со счётом 7:5, 6:1.

«Играть с Анжеликой всегда непросто. Кербер — одна из лучших теннисисток мира. Нужно выходить на корт, стараться наслаждаться игрой и делать всё, что в твоих силах, для победы.

Я здорово выступила здесь в прошлом году. Это была удивительная неделя, о которой остались потрясающие воспоминания. Так приятно вернуться на этот прекрасный центральный корт и вновь демонстрировать отличный теннис, проходя всё дальше по турнирной сетке", — цитирует Барти официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований в Ухане Барти поспорит с победительницей поединка Анастасия Павлюченкова (Россия) — Петра Квитова (Чехия, 5).

Кербер в двух сетах проиграла Барти в третьем круге турнира в Ухане