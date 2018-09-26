Кербер в двух сетах проиграла Барти в третьем круге турнира в Ухане

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под третьим номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв представительнице Австралии Эшли Барти (16) со счётом 5:7, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.



Бывшая первая ракетка мира совершила 6 двойных ошибок и реализовала 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету австралийки 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.



За выход в полуфинал соревнований в Ухане Барти поспорит с победительницей поединка Анастасия Павлюченкова (Россия) — Петра Квитова (Чехия, 5).



Турнир с призовым фондом $ 2 746 000 завершится 29 сентября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия в трёх партиях обыграла Барти со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

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