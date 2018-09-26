Павлюченкова в трёх сетах победила Квитову в 1/8 финала турнира в Ухане

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертьфинал турнира в Ухане (Китай), в трёх партиях обыграв представительницу Чехии Петру Квитову, посеянную под пятым номером, со счётом 3:6, 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 12 минут.



Уроженка Самары 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 21 брейк-пойнта. На счету её соперницы 2 эйса, 10 двойных ошибок и 3 брейка.



За выход в полуфинал соревнований в Ухане Павлюченкова поспорит с австралийкой Эшли Барти, получившей 16-й номер посева.



Турнир с призовым фондом $ 2 746 000 завершится 29 сентября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия в трёх сетах обыграла Барти со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

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