Гаспарян одолела Марию на турнире в Ташкенте, отыгравшись с 0:4 в третьем сете

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян пробилась в четвертьфинал турнира в Ташкенте (Узбекистан), в трёх партиях обыграв представительницу Германии Татьяну Марию, посеянную под пятым номером, со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 2 час 8 минут.



Маргарита совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка. В третьем сете россиянка уступала со счётом 0:4. При счёте 4:5 Маргарита отыграла подачу на матч.



За выход в полуфинал соревнований в столице Узбекистана Гаспарян поспорит с победительницей поединка Вера Звонарёва (Россия, WC) — Фанни Штолляр (Венгрия, Q).

Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 29 сентября. В 2017 году эти соревнования выиграла украинка Катерина Бондаренко.

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