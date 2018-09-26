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Гаспарян одолела Марию на турнире в Ташкенте, отыгравшись с 0:4 в третьем сете

Гаспарян одолела Марию на турнире в Ташкенте, отыгравшись с 0:4 в третьем сете
Теннис / WTA

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян пробилась в четвертьфинал турнира в Ташкенте (Узбекистан), в трёх партиях обыграв представительницу Германии Татьяну Марию, посеянную под пятым номером, со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 2 час 8 минут.

Маргарита совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка. В третьем сете россиянка уступала со счётом 0:4. При счёте 4:5 Маргарита отыграла подачу на матч.

За выход в полуфинал соревнований в столице Узбекистана Гаспарян поспорит с победительницей поединка Вера Звонарёва (Россия, WC) — Фанни Штолляр (Венгрия, Q).

Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 29 сентября. В 2017 году эти соревнования выиграла украинка Катерина Бондаренко.

26 сентября 2018 года, среда. 08:00 МСК
Ташкент. 2-й круг
Матч окончен
Татьяна Мария
Татьяна Мария
Германия
2:6
6:3
6:7
Маргарита Гаспарян
Маргарита Гаспарян
Россия
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