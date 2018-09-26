Маррей: у Чжичжэня начались судороги из-за тяжёлых условий на корте

Экс первая ракетка мира из Британии Энди Маррей прокомментировал свой выход во второй раунд соревнований в Шэньчжэне. Его соперник из Китая Чжан Чжичжэнь отказался от продолжения борьбы при счёте 2:4 в решающей партии.



«Во второй партии Чжан начал отлично играть. Я продолжал бороться изо всех сил и благодаря этому сумел оформить брейк в третьем сете. К сожалению для соперника, у него начались судороги. Условия на корте сегодня были непростыми», – цитирует Маррея официальный сайт ATP.



Следующим соперником двукратного олимпийского чемпиона станет первая ракетка соревнований и действующий победитель турнира Давид Гоффен из Бельгии. Ранее теннисисты встречались друг с другом пять раз, и во всех случаях победителем становился Маррей.

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