Соперницей Потаповой в четвертьфинале турнира в Ташкенте будет Якупович

Словенская теннисистка Далила Якупович, посеянная на турнире в Ташкенте (Узбекистан) под восьмым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Нидерландов Аранчу Рус со счётом 6:1, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.

Далила 7 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в столице Узбекистана Якупович поспорит с россиянкой Анастасией Потаповой, пробившейся в основную сетку через квалификацию.

Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 29 сентября. В 2017 году эти соревнования выиграла украинка Катерина Бондаренко.

Потапова победила Данилович и вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте