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Соперницей Потаповой в четвертьфинале турнира в Ташкенте будет Якупович

Соперницей Потаповой в четвертьфинале турнира в Ташкенте будет Якупович
Теннис / WTA

Словенская теннисистка Далила Якупович, посеянная на турнире в Ташкенте (Узбекистан) под восьмым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Нидерландов Аранчу Рус со счётом 6:1, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.

Далила 7 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в столице Узбекистана Якупович поспорит с россиянкой Анастасией Потаповой, пробившейся в основную сетку через квалификацию.

Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 29 сентября. В 2017 году эти соревнования выиграла украинка Катерина Бондаренко.

26 сентября 2018 года, среда. 09:30 МСК
Ташкент. 2-й круг
Матч окончен
Аранча Рус
Аранча Рус
Нидерланды
1:6
6:7
 
Далила Якупович
Далила Якупович
Словения
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