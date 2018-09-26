Потапова победила Данилович и вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте

Российская теннисистка Анастасия Потапова, пробившаяся в основную сетку турнира в Ташкенте (Узбекистан) через квалификацию, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Сербии Ольгу Данилович со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.



Анастасия 6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

В июле соперницы встречались в финале турнира Moscow River Cup, и тогда сильнее в трёх партиях оказалась сербка.

За выход в полуфинал соревнований в столице Узбекистана Потапова поспорит с победительницей поединка Аранча Рус (Нидерланды) — Далила Якупович (Словения, 8).



Турнир в Ташкенте с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 29 сентября.

Потапова одержала волевую победу над Фёгель на старте турнира в Ташкенте