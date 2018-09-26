Павлюченкова: победа над Квитовой получилась особенной для меня

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира в Ухане (Китай). В матче третьего круга она в трёх партиях обыграла представительницу Чехии Петру Квитову, посеянную под пятым номером, со счётом 3:6, 6:3, 6:3.

«Я впервые за долгое время обыграла соперницу из топ-5, это много значит для меня. Победа получилась особенной. Петра — невероятно сложная соперница, и я об этом знала. Мы провели немало упорных матчей с ней. Наконец-то мне удалось одержать победу. Я очень рада. Посмотрим, что случится завтра», — приводит слова Павлюченковой официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований в Ухане Павлюченкова поспорит с австралийкой Эшли Барти, получившей 16-й номер посева.

Павлюченкова в трёх сетах победила Квитову в 1/8 финала турнира в Ухане