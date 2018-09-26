Родина проиграла Бартель во втором круге турнира в Ташкенте

Российская теннисистка Евгения Родина, посеянная на турнире в Ташкенте (Узбекистан) под седьмым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, в трёх партиях проиграв представительнице Германии Моне Бартель со счётом 5:7, 6:4, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа.



Евгения дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 брейков.



За выход в полуфинал соревнований в столице Узбекистана Бартель поспорит с представительницей Беларуси Верой Лапко, получившей второй номер посева.



Турнир с призовым фондом $250 тыс. завершится 29 сентября. В 2017 году эти соревнования выиграла украинка Катерина Бондаренко.

Лапко победила Йорович и может сыграть с Родиной на турнире в Ташкенте