Гаспарян и Потапова вышли в полуфинал турнира в Ташкенте в парном разряде

Российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Анастасия Потапова пробились в полуфинал турнира в Ташкенте (Узбекистан) в парном разряде. В четвертьфинале они в двух партиях обыграли представительницу Чили Алексу Гуарачи и американку Дезире Кравчик, посеянных под третьим номером, со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 56 минут.
Маргарита и Анастасия 1 раз подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 2 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в финал соревнований в столице Узбекистана Гаспарян и Потапова поспорят с лидерами посева румынками Ириной Бегу и Иоаной-Ралукой Олару.
Турнир с призовым фондом $250 тыс. завершится 29 сентября.
Гаспарян и Потапова вышли в четвертьфинал турнира в Ташкенте в парном разряде
Все в сад! Теннисисты дружно отправились в Китай за очками
На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.