Гаспарян и Потапова вышли в полуфинал турнира в Ташкенте в парном разряде

Российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Анастасия Потапова пробились в полуфинал турнира в Ташкенте (Узбекистан) в парном разряде. В четвертьфинале они в двух партиях обыграли представительницу Чили Алексу Гуарачи и американку Дезире Кравчик, посеянных под третьим номером, со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 56 минут.



Маргарита и Анастасия 1 раз подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 2 двойные ошибки и 1 брейк.



За выход в финал соревнований в столице Узбекистана Гаспарян и Потапова поспорят с лидерами посева румынками Ириной Бегу и Иоаной-Ралукой Олару.

Турнир с призовым фондом $250 тыс. завершится 29 сентября.

Гаспарян и Потапова вышли в четвертьфинал турнира в Ташкенте в парном разряде